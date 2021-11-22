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- Zonguldak'ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi
Çaycuma ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan E.Ö. ambulans beklenirken acı içerisinde kıvrandı.
- DHA
- 22.11.2021 - 00:50
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, saat 22.30 sıralarında Perşembe beldesi kavşağında Emrullah D. yönetimindeki otomobil, önünde seyir haline olan motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklette bulunan Erdinç Önal ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı.
ACI İÇERİSİNDE KIVRANDI
Erdinç Önal ambulans beklerken acı içerisinde kıvrandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.