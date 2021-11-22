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    Zonguldak'ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi

    Çaycuma ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan E.Ö. ambulans beklenirken acı içerisinde kıvrandı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 00:50
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    Zonguldak'ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, saat 22.30 sıralarında Perşembe beldesi kavşağında Emrullah D. yönetimindeki otomobil, önünde seyir haline olan motosiklete çarptı.

    Kazada, motosiklette bulunan Erdinç Önal ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı.

    ACI İÇERİSİNDE KIVRANDI

    Erdinç Önal ambulans beklerken acı içerisinde kıvrandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi #1

    Zonguldak ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi #2

    Zonguldak ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi #3

    Zonguldak ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi #4

    Zonguldak ta otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi #5

     

     

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