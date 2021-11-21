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    Zonguldak'ta pert olan taksiden yarasız kurtuldu

    Kontrolden çıkan ticari taksi, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç adeta kağıt gibi katlandı. Sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 17:24
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    Zonguldak'ta pert olan taksiden yarasız kurtuldu

    Zonguldak’ta Kozlu sahil yolu mevkisinde ticari araç kontrolden çıktı.

    Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.Kazada otomobil adeta kağıt gibi katlandı.

    GÖRENLER İNANAMADI

    Kazada sürücü sıyrıklarla kurtulurken,  aracı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    Trafik ekiplerinin çevre güvenliği aldığı kazaya Kozlu itfaiyesi müdahale etti. Araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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