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Zonguldak'ta pert olan taksiden yarasız kurtuldu

Zonguldak'ta pert olan taksiden yarasız kurtuldu

Kontrolden çıkan ticari taksi, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç adeta kağıt gibi katlandı. Sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.