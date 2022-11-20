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    Zonguldak'ta polislere mukavemette bulunan şahıs tutuklandı

    Devrek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran polise mukavemette bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 20.11.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 19:04
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    Zonguldak'ta polislere mukavemette bulunan şahıs tutuklandı

    Zonguldak Devrek'te aşırı alkollü oldukları tespit edilen kişiler arasında çıkan tartışma ve kavga neticesinde polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahıslar, Veysel Atasoy Caddesi’nde yeniden karşılaştı.

    Her iki grup arasında tekrar tartışma ve devamında kavga meydana geldi. Kavga esnasında E.Y., silahına davranarak karşı gruptaki kişilere doğrulttu.

    Silah tutukluk yaptı

    Silahın tutukluk yapması neticesinde herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

    Olay yerinde tesadüf eseri devriyede bulunan polis ekibi kavgayı ayırırken, E.Y. polise mukavemette bulundu.

    Bir kişi tutuklandı

    Adliyeye çıkartılan şahıslardan ikisi serbest bırakılırken, E.Y. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevine gönderildi.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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