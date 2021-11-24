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    Zonguldak'ta polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı

    Polisin dur ikazına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün hızını artırarak kaçmasının ardından ekipler peşine düştü. Yakalanan sürücüden uyuşturucu çıktı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 18:12
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    Zonguldak'ta polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı

    Saat 14.30 sıralarında Zonguldak Ereğli ilçesi Potbaşı Mahallesi'nde plakasız motosikletin sürücüsü Alihan E., polisin 'dur' ikazına uymayıp hızlanarak kaçtı.

    Yunus timleri, kaçan sürücüyü takip etti.

    Bir süre sonra motosikletini bırakıp kaçan Alihan E. yakalandı.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Alihan E.'nin kaçarken üzerinden attığı tespit edilen uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan aparat, çalılık alanda bulundu. Gözaltına alınan Alihan E., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

    Zonguldak ta polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı #1

    Zonguldak ta polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı #2

    Zonguldak ta polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı #3

    Zonguldak ta polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı #4

    Zonguldak ta polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı #5

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