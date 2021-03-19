Euro
8.7305
-0.09%
Dolar
7.3278
0.07%
Altın
407.51
-0.3%
Borsa
1.551
-0.72%
Bitcoin
424.882
-3.08%
EXEN Coin
14.37
10.62%
6ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 6 C

    Zonguldak'ta polisten kaçarken kanala düştüler

    Zonguldak'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil kanala düştü.
    • AA
    • 19.03.2021 - 03:28
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 03:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta polisten kaçarken kanala düştüler

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz  öğrenilemeyen 67 ABT 266 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

    KANALA DÜŞTÜLER

    Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık  beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

    Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

    Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

    Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Zonguldak'ta polisten kaçarken kanala düştüler İZLE

    Zonguldak ta polisten kaçarken kanala düştüler #1

    Zonguldak ta polisten kaçarken kanala düştüler #2

    Zonguldak ta polisten kaçarken kanala düştüler #3

    Zonguldak ta polisten kaçarken kanala düştüler #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir