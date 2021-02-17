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- Zonguldak'ta rahatsızlanan kızın imdadına UMKE yetişti
Zonguldak'ta rahatsızlanan kızın imdadına UMKE yetişti
Balçıklı köyünde şiddetli karın ağrısı çeken 17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti.
- İHA
- 17.02.2021 - 06:08
Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Balçıklı köyünde yaşayan 17 yaşındaki Selma B. şiddetli karın ağrısı yaşamaya başladı.
YARDIMINA UMKE EKİPLERİ YETİŞTİ
Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle UMKE ekiplerine haber verildi.
Zorlu mücadele sonrası köye ulaşan ekipler, genç kıza ilk müdahaleyi yaptı. UMKE aracına alınan Selma B., apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.