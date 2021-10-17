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    Zonguldak’ta, raydan çıkan vagon üst geçide saplandı

    Çatalağzı beldesinde, TCDD’ye ait yük vagonu başka bir vagonun arkadan çarpmasıyla raydan çıktı. Vagonun uç kısmı, üst geçide saplandı.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 16:54
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    Zonguldak’ta, raydan çıkan vagon üst geçide saplandı

    Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde, öğle saatlerinde, TCDD'ye ait bir yük vagonu manevra yapılacağı sırada başka bir vagonun arkadan çarpması sonucunda raydan çıkarak şahlandı.

    Vagonun uç kısmı, Okan Surat Üst Geçidi'ne saplandı.

    Kaza sırasında üst geçitte kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçti.

    ÜST GEÇİT KULLANIMA KAPATILDI

    Olayın meydana geldiği bölgenin sol tarafındaki mahallede yaşayan vatandaşlar, üst geçidin belde merkezine geçişlerde kullanıldığını söyledi.

    Kaza sonra üst geçit, bant çekilerek kullanıma kapatıldı.

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    “İLK DEFA BÖYLE BİR KAZA GÖRÜYORUM”

    Kazayı gören sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Kazaya bakmak için olay yerine gelen Fatih Bayrak isimli sürücü, "İlk defa böyle bir kaza görüyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama şaşırdım." diye konuştu.

    Zonguldak’ta, raydan çıkan vagon üst geçide saplandı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Vagonun iş makinesi ile saplandığı yerden kurtarılarak çıkartılması için çalışma başlatıldı.

    Zonguldak’ta, raydan çıkan vagon üst geçide saplandı #2

    Zonguldak’ta, raydan çıkan vagon üst geçide saplandı #3

    Zonguldak’ta, raydan çıkan vagon üst geçide saplandı #4

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