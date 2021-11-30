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- Zonguldak'ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı
Zonguldak'ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı
Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen çöp konteynerini çevredekiler durdururken, apartmanın çatısından uçan kaplamalar ise yola düştü.
- DHA
- 30.11.2021 - 17:45
- Güncelleme : 30.11.2021 - 18:02
Zonguldak'ta öğle saatlerinde, şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu.
Bu sırada dışarıda olanlar yürümekte güçlük çekerken, ellerindeki şemsiyelerin kontrolünü sağlamakta zorlandı.
Tepebaşı Mahallesi'nde evin çatısı uçarken, kaplamalar yola düştü.
SÜRÜKLENEN KONTEYNERİ TUTTULAR
Ereğli ilçesinde ise şiddetli rüzgarda sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler tuttu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Zonguldak'ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı VİDEO