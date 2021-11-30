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    Zonguldak'ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı

    Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen çöp konteynerini çevredekiler durdururken, apartmanın çatısından uçan kaplamalar ise yola düştü.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 18:02
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    Zonguldak'ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı

    Zonguldak'ta öğle saatlerinde, şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu.

    Bu sırada dışarıda olanlar yürümekte güçlük çekerken, ellerindeki şemsiyelerin kontrolünü sağlamakta zorlandı.

    Tepebaşı Mahallesi'nde evin çatısı uçarken, kaplamalar yola düştü.

    SÜRÜKLENEN KONTEYNERİ TUTTULAR

    Ereğli ilçesinde ise şiddetli rüzgarda sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler tuttu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Zonguldak'ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı VİDEO

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #1

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #2

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #3

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #4

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #5

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #6

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #7

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #8

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #9

    Zonguldak ta rüzgarla sürüklenen konteynerin tutulma anı #10

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