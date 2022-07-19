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    Zonguldak'ta sabıkalı şahıs camiyi yakmaya çalıştı

    Gece saatlerine cami bahçesine gelen şahıs önce camiye ardından park halindeki araçlara zarar verdi.
    • 19.07.2022 - 18:06
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    Zonguldak'ta sabıkalı şahıs camiyi yakmaya çalıştı

    Zonguldak'ta bulunan Acılık Hz. Ali Cami yakılmaya çalışıldı.

    Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 22 yaşındaki Ümit K. isimli şahıs, Gece 04.00 sıralarında caminin bahçesine geldi.

    Cami halısını yaktı

    Görgü tanıklarının iddialarına göre "Camiyi yakacağım" şeklinde bağıran şahıs, içeri girerek caminin halısını yaktı.

    Bir süre sonra içerden çıkan sabıkalı şahıs, dışarıda park halindeki araçlara saldırdı.

    Zonguldak ta sabıkalı şahıs camiyi yakmaya çalıştı #1

    Gözaltına alındı

    Çevredekilerin olayı görmesinin üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve ekipler Ümit K.’yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından mala zarar verme suçundan işlem uygulanan şahıs, serbest bırakıldı.

    Zonguldak'ta sabıkalı şahıs camiyi yakmaya çalıştı VİDEO

    Zonguldak ta sabıkalı şahıs camiyi yakmaya çalıştı #2

    "Dışarıdaki birkaç araca zarar verdi"

    İHA'nın aktarımına göre; Yaşanan olayla ilgili bilgi veren İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, "Sabah 04.00-04.30 arasında bir vatandaş bu bölgede bulunan plastik çöp kovasını ve camide ilan olarak astığımız ilanları toplayıp çöp kutusunda toplayıp ve ateşe vermiş. Cami girişinde bulunan son cemaat malı dediğimiz bu bölgede halıfleks vardı. Halının ateş alması sonucu bu bölgede lokal yangın meydana geldi. Bunun üzerine kaçtı ve dışarıdaki birkaç araca zarar verdi. Karşıdaki inşatta çalışan güvenlik arkadaş durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Ekipler şahsı yakalayarak gözaltına almış. Çok şükür ki bu olay çok büyümeden önlenmiş oldu” şeklinde konuştu.

    Zonguldak ta sabıkalı şahıs camiyi yakmaya çalıştı #3

    Zonguldak ta sabıkalı şahıs camiyi yakmaya çalıştı #4


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