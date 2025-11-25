Zonguldak'ta sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yerinin kapısına mühür vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki görüntüler ekipleri harekete geçirdi.

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlığa sakıncalı pide imalatı yapan bir iş yeri mühürlendi.

VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI GÖRMEZDEN GELİNMİŞ

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pideci dükkanında yapılan denetimlerde, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak üretim yapıldığı belirlendi.

İş yeri imalat bölümünde yapılan incelemede bozulmuş ve kokmuş etler, küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi.

"PİDE İMALATINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ile karşı karşıya kaldık.

Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.