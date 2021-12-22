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    Zonguldak'ta sahile ölü inek vurdu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Plajlar mevkiinde deniz kıyısına telef olan bir inek cesedi vurdu. Yurt dışından ithal edildiği belirlenen hayvanın gemiden düşmüş olabileceği belirtildi.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 21:06
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    Zonguldak'ta sahile ölü inek vurdu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Belediye Plajlar mevkiinde, kıyıya inek ölüsü vurdu.

    Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi.

    GEMİLERDEN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

    Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali düşünülen inek, Ereğli Belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırım çalışmaları başlanacağı bildirildi.

    Zonguldak ta sahile ölü inek vurdu #1

    Zonguldak ta sahile ölü inek vurdu #2

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