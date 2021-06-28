Zonguldak’ta sahte külçe altınla 10 bin lira dolandırıldı

Sahte külçe altını 10 bin liraya satın alan şahıs, gerçeği kuyumcuda öğrendi. Polis, sahte altını satan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde kimliği bilinmeyen iki kişi, semt pazarında bir vatandaşın yanına gelerek ellerinde külçe altın olduğunu söyledi.

Altının gerçek değerinin 22 bin lira olduğunu belirten şüpheliler, alması durumunda 10 bin liraya vereceklerini söyleyerek şahsı ikna etti.

10 bin lira karşılığı söz konusu külçe altını alan vatandaş, bir kuyumcuya giderek altını incelettirdi.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Altının sahte olduğu anlaşılınca, durum polis ekiplerine bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

MERSİN İSTİKAMETİNE GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

Harekete geçen ekipler tarafından, şahısların Mersin istikametine gittiği belirlendi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.