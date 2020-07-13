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- Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü
Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü
Salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu, 1 işçi hayatını kaybetti.
- DHA
- 13.07.2020 - 08:43
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, büyük bir gürültüyle patladı.
1 ÖLÜ
Patlamada, fabrika çalışanı Bahattin O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşurken, olay yerine Devrek ve Çaydeğirmeni itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.