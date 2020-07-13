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    Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü

    Salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu, 1 işçi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 08:43
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    Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü

    Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, büyük bir gürültüyle patladı.

    1 ÖLÜ

    Patlamada, fabrika çalışanı Bahattin O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşurken, olay yerine Devrek ve Çaydeğirmeni itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

    Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü #1

    Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü #2

    Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü #3

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    Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü #5

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