Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında patlama: 1 ölü

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Salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu, 1 işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, büyük bir gürültüyle patladı.

1 ÖLÜ

Patlamada, fabrika çalışanı Bahattin O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşurken, olay yerine Devrek ve Çaydeğirmeni itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.