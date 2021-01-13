Zonguldak'ta eşini öldürüp beraat eden kadından Melek İpek'e destek

Eşinden şiddet gördüğü sırada kendisini savunmak için harekete geçince eşinin ölümüne neden olan kadına, ceza verilmedi. Beraat eden kadın, şiddet gördüğü eşini öldüren Melek İpek'e destek verdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan Ayşegül E.'nin gece bekçisi eşi Muhammet Ali E., 8 Ocak 2014’te eve alkollü geldi.

Ayşegül E., Muhammet Ali E’yi kendisine ve 4 çocuğuna hakaret edip şiddet uyguladığı gerekçesiyle boğarak öldürdü.

Ayşegül E., eyleminde meşru savunma ve zorunluluk hali olduğu gerekçesiyle 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandı.

MELEK İPEK İÇİN UMUTLU

Hayat hikayesi, geçtiğimiz günlerde eşi tarafından kelepçelenerek şiddete maruz kalan ve kendisini korumak için eşini öldüren Melek İpek'e benzeyen Ayşegül E., Melek İpek için de umutlu olduğunu söyledi.

(Melek İpek)

18 YIL ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Şubat 2015’te sonuçlanan davada Ayşegül E., tecavüz edilerek genç yaşta evlendiğini, 18 yıl içinde çok şiddet gördüğünü anlattı.

KENDİSİNİ KORUMAK İSTEDİ

Olay günü de eve alkollü gelen eşinin kendisine şiddet uyguladığını anlatan Ayşegül E., bıçakla kendisine saldıran eşinin elinden düşen bıçağı almak isterken yaşanan itişme sırasında kendisini korumak amaçlı boğazını sıkarak koltuğa ittiğini ve bir süre sonra hareketsiz kaldığını anlattı.

BAYILANA KADAR DÖVÜLMÜŞTÜ

Ayşegül E., ifadesinde eşinin kendisini bayılana kadar dövdüğünü ardından suyla ıslatarak ayılttığını ve tekrar dövdüğünü de anlattı.

CEZAYA YER GÖRÜLMEDİ

Mahkeme heyeti, meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri geldiğine hükmederek Ayşegül E.'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"SALDIRININ YAŞAM HAKKINA YÖNELİK OLMASI..."

Gerekçeli kararda ise 'yaşam hakkı' detayı dikkat çekerken, "Somut olayda bir saldırının bulunmaması, saldırının haksız olması, saldırının yaşam hakkına yönelik olması, saldırı ile savunmanın eş zamanlı bulunması, sanığın eylemini kendisine ve çocuklarına karşı yöneltilen şiddetin ve ölüm tehdidini oluşturan maktulün sözleriyle heyecan, korku ve telaştan kaynaklanan güdü ile savunma sınırını zorlayarak geçekleştirdiği anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir." denildi.

BERAAT ETTİ

Yargıtay ise 10 Nisan 2018’de verdiği kararda, sanığın suçunu meşru müdafaa şartları altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından beraat kararını onadı.

MELEK İPEK'İN SERBEST KALMASINI UMUYOR

Ayşegül E., şimdi çocuklarıyla kendine yeni bir hayat kurdu. O günleri bir daha hatırlamamak ve çocuklarının etkilenmemesi için yeni bir açıklama yapmak istemeyen Ayşegül E., Antalya'da işkence gördüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in durumuna çok üzüldüğünü ve serbest bırakılmasını umduğunu söyledi.

"UMUYORUZ Kİ MELEK İPEK İÇİN DE ADALET ÇOK HIZLI TECELLİ EDER"

Zonguldak'ta kadın şiddeti davalarında müdahil olan avukat Merve Kır, sosyal medya ve basında çok tartışılan dava konusu olan Melek İpek'in davasına benzer vakanın Zonguldak'ta yaşandığını söyledi. Ayşegül E.'nin yıllarca eşinden şiddet gördüğünü anlatan Kır, şöyle dedi:

"Olay günü eve yine alkollü gelerek çocuklarına ve kendisine çok ciddi şiddet uygulamıştı. Onu ve çocuklarını öldüreceğini söyleyerek odaya tüfek veya bıçak almaya gitmişti. Çocuklarını sakladığı için sadece Ayşegül Hanım ortadaydı. Ayşegül Hanım’a saldırmıştı bıçakla. Ayşegül Hanım da kendisini korumak için onu itmiş ve boğazını sıkmıştı. Burada tabii ki öldürme kastı yoktu. Bir kadının kendini koruma çabası vardı. Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi çok isabetli ve hepimizin içini rahat ettiren bir karar verdi. Bu karar Ayşegül Hanım’a ceza verilmesine yer olmadığına dair karardı. Bu kararın gerekçesi ise yapılan eylemin meşru savunmada sınırın aşılmasında mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri geldiğinin anlaşılmasıyla TCK'nın 27'nci maddesinin ikinci fıkrası ve ceza muhakemeleri kanununun 223'üncü maddesinin üçüncü fıkrası c bendine dayandırıldı. Umuyoruz ki Melek İpek için de adalet çok hızlı bir şekilde tecelli eder. Umudumuz bu yönde."