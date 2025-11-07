Zonguldak’ta silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken bunlardan 9'u serbest bırakıldı.
- 5 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
15 GÖZALTI
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda E.H., R.K., K.Y., M.G., R.O., A.C.G., C.B. isimli şüphelilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u serbest bırakıldı.
Y.S., Ö.K., C.C., A.İ.B. ve K.G. adlı 5 kişi ise tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.