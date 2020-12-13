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    Zonguldak'ta simit fırını işçisi, dumandan zehirlendi

    Çalıştığı simit fırınında dumandan etkilenerek zehirlenen işçi, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 18:30
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    Zonguldak'ta simit fırını işçisi, dumandan zehirlendi

     

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren simit fırınında işçi olarak çalışan Hakim D.(34), yoğun dumandan zehirlendi.

    Bir anda yere yığılan işçiyi gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hakim D. özel bir hastaneye kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Hayati tehlikesi bulunan Hakim D., Ankara'ya sevk edildi.

    Zonguldak ta simit fırını işçisi, dumandan zehirlendi #1

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