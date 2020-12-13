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- Zonguldak'ta simit fırını işçisi, dumandan zehirlendi
Zonguldak'ta simit fırını işçisi, dumandan zehirlendi
Çalıştığı simit fırınında dumandan etkilenerek zehirlenen işçi, hastanede tedavi altına alındı.
- DHA
- 13.12.2020 - 18:30
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren simit fırınında işçi olarak çalışan Hakim D.(34), yoğun dumandan zehirlendi.
Bir anda yere yığılan işçiyi gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hakim D. özel bir hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Hayati tehlikesi bulunan Hakim D., Ankara'ya sevk edildi.