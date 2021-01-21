Zonguldak'ta sobaya benzin döktü, ağır yaralandı

Sobayı tutuşturmak için benzin döken kadın, ağır yaralanırken; oğlu ıslak battaniye sayesinde yanmaktan kurtuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan Nuray Karayel sobayı tutuşturmak amacıyla içine benzin döktü.

Soba bir anda parladı.

Çıkan yangında Nuray Karayel, ağır yaralandı. Nuray Karayel, güçlükle evden çıkmayı başarırken içeride mahsur kalan oğlu Kerem Karayel, balkona çıktı.

BALKONA ÇIKTI, ISLAK BATTANİYE İLE KORUNDU

Kerem Karayel, zaman zaman yükselen alevlerden komşularının balkona attığı ıslak battaniye ile korunmaya çalıştı.

Haber verilmesiyle kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, Kerem Karayel'i mahsur kaldığı balkondan kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

KOMŞU DA YARALANDI

Nuray Karayel ve oğlu Kerem Karayel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastanelere kaldırıldı.

Yangına müdahale ederken hafif yaralanan komşuları Ersan Ş. de hastanede tedavi altına alındı.

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖRECEK

Vücudunda yanıklar oluşan Nuray Karayel’in yanık ünitesi olan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Kerem Karayel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.