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- Zonguldak’ta şoför kalp krizi geçirdi: 11 yaralı
Zonguldak’ta şoför kalp krizi geçirdi: 11 yaralı
Zonguldak-Ankara yolunda, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası şoför ve yaralanan 11 yolcu, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 11.01.2022 - 13:19
- Güncelleme : 11.01.2022 - 13:26
Ankara'dan aldığı yolcuları Zonguldak'a götüren Hüseyin Erzurumlu yönetimindeki 67 AS 825 plakalı minibüs, saat 11.30 sıralarında Zonguldak-Ankara yolunun 17'nci kilometresindeki Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İlk müdahalede Hüseyin Erzurumlu'nun kalp krizi geçirdiğini belirleyen sağlık ekibi, sürücü ve kazada yaralanan 11 yolcuyu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.