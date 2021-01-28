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- Zonguldak'ta sokak kedilerini besleyen adam darbedildi
Zonguldak'ta sokak kedilerini besleyen adam darbedildi
Ereğli ilçesinde, sokak kedilerini beslerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan Mehmet Ateş, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 28.01.2021 - 16:37
- Güncelleme : 28.01.2021 - 16:52
Zonguldak'ta, Müftü Mahallesi'nda sokak kedilerinin beslemek için dışarı çıkan Mehmet Ateş'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tepki gösterince önce tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü.
Zonguldak'ta sokak kedilerini besleyen adam darbedildi VİDEO
DARBEDİP UZAKLAŞTI
Kavgada Mehmet Ateş darbedildi.
Yüzünden yaralanan Mehmet Ateş'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.