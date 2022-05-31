Zonguldak'ta sokak köpekleri genç kadını yaraladı

Evine giderken 15 başıboş köpekle karşılaşan 29 yaşındaki Hasret Şişman, korku dolu anlar yaşadı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Poyraz Çınar Çiloğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanmıştı.

Minik Poyraz'ın ardından aynı mahallede yaşayan 29 yaşındaki Hasret Şişman da köpeklerin hedefi oldu.

Elindeki poşetlerle savundu

15 köpeğin saldırısına uğradığını söyleyen Hasret Şişman, yaşadıklarının şokunu üzerinden atamadı. Hasret Şişman, elindeki poşetleri kullanarak kendisini savunduğunu belirtti.

"Ekiplere defalarca bilgi verdik hiçbir şey yapmadılar"

Mağdur Şişman, o anları ise İHA'ya anlattı:

"İşten çıkıp evime doğru giderken 15 köpeğin saldırısına uğradım. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyorlar. Bugün benim, yarın başka bir çocuk. Benim elimde poşetler olmasaydı belki de daha kötü sonuçlar olabilirdi. Ben bu psikolojiyi kaldıramıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hayvanseverler tepki gösteriyor. Ben de bir hayvanseverim ama çoğu köpeği evlerine alıp dışarı salıyorlar."

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"Evime korkuyla gitmek istemiyorum"

Sürü halinde gezen sokak köpekleriyle ilgili tedbirlerin alınmasını isteyen Şişman, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Ben artık evime korkuyla gitmek istemiyorum lütfen gerekli önlemler alınsın." diye konuştu.



