İki kişinin sokak ortasındaki kavgasında, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Zonguldak'ın en işlek caddesi Gazipaşa'da, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Birbirlerini tekmeleyip, yumruklayan iki kişinin kavgasına sonradan bir kişi daha dahil oldu.

O ANLAR KAMERADA

Sonradan gelen adam tarafından tekmelenen kişilerden biri olay yerinden kaçtı. Yaşanan kavga ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Zonguldak'ta sokak ortasında kavga