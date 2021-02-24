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    Zonguldak'ta sokak ortasında kavga

    İki kişinin sokak ortasındaki kavgasında, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 18:09
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    Zonguldak'ta sokak ortasında kavga

    Zonguldak'ın en işlek caddesi Gazipaşa'da, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    Birbirlerini tekmeleyip, yumruklayan iki kişinin kavgasına sonradan bir kişi daha dahil oldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Sonradan gelen adam tarafından tekmelenen kişilerden biri olay yerinden kaçtı. Yaşanan kavga ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Zonguldak'ta sokak ortasında kavga

    Zonguldak ta sokak ortasında kavga #1

    Zonguldak ta sokak ortasında kavga #2

    Zonguldak ta sokak ortasında kavga #3

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