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- Zonguldak'ta sopalarla dövülen maden işçisi öldü
Zonguldak'ta sopalarla dövülen maden işçisi öldü
Sokak ortasında aynı mahallede yaşayan 2 kişi tarafından sopalarla dövülen maden işçisi, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
- DHA
- 24.06.2020 - 15:44
Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde yaşayan maden işçisi Özcan Akçay, evine giderken, aynı mahallede oturan Ç.Y. ve T.D.'nin sopalı saldırısına uğradı.
Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Akçay, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖNCE SERBEST KALAN 2 ŞÜPHELİ, SONRA TUTUKLANDI
Yakalanıp gözaltına alınan Ç.Y. ve T.D., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Akçay ailesinin avukatının itirazı üzerine, 2 saldırgan yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.
11 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Özcan Akçay, 11 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Özel bir maden işletmesinde çalışan 2 çocuk babası Özcan Akçay'ın ölümü ailesi ile arkadaşlarını yasa boğdu.