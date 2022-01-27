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    Zonguldak’ta sundurmalar, araçların üzerine düştü

    Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, üzerlerindeki karın ağırlığını taşıyamayan sundurmalar çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 araçta, maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:03
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    Zonguldak’ta sundurmalar, araçların üzerine düştü

    Zonguldak’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

    Üzerlerindeki karın ağırlığını taşıyamayan sundurmalarda, çökme meydana geldi. Alaplı ilçesinde bulunan fındık fabrikasının önündeki sundurma, yoğun yağış nedeniyle biriken karla düştü.

    Ereğli ilçesinde de Kışla Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin sundurması, biriken karın ağırlığıyla çöktü.

    3 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

    Sundurmaların altında kalan park halindeki 3 araçta ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri, araç hasarları nedeniyle tutanak tuttu.

    Zonguldak’ta sundurmalar, araçların üzerine düştü VİDEO

    Zonguldak’ta sundurmalar, araçların üzerine düştü #1

    Zonguldak’ta sundurmalar, araçların üzerine düştü #2

    Zonguldak’ta sundurmalar, araçların üzerine düştü #3

    Zonguldak’ta sundurmalar, araçların üzerine düştü #4


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