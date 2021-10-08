Zonguldak'ta taksici trafikte tartıştığı milli sporcuya kurşun yağdırdı

Milli diskçi Berke İnaloğlu, trafikte tartıştığı taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnaloğlu tedaviye alındı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü S.D. ile aynı yönde seyir halinde olan milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ancak çevredeki diğer sürücü ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

ARABASINI TAKİP EDİP KURŞUN YAĞDIRDI

Kavganın ardından taksi sürücüsü S.D., Berke İnaloğlu’nun aracını takip etti.

Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Berke İnaloğlu’nun aracının önünü kesen S.D., İnaloğlu’na kurşun yağdırdı.

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3 KURŞUN İSABET ETTİ

İnaloğlu, 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnaloğlu tedavi altına alındı.

YARALAMADAN SABIKA KAYDI ÇIKTI

Taksi sürücüsü S.D. ise olayın ardından kaçtı. Polisin çalışması sonucu S.D. bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

S.D.’nin daha önce kasten yaralama suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















