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    Zonguldak'ta talaş deposunda yangın çıktı

    Çaycuma ilçesinde talaş deposu çıkan yangında alevlere teslim oldu.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 06:41
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    Zonguldak'ta talaş deposunda yangın çıktı

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ellezi köyü yol ayrımında bulunan orman ürünleri fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevlerin yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Havanın rüzgarlı olması sebebiyle alevler hızla fabrikanın talaş deposunu etkisi altına alırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

    Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Zonguldak ta talaş deposunda yangın çıktı #1

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