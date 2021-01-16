Zonguldak'ta talaş deposunda yangın çıktı

Şuşa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in pankartları dikkat çekti

Pendik'te tacizci 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı

Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi

Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı

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