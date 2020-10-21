Zonguldak'ta tanık olarak dinlendiği davada katil zanlısı çıktı

Düşerek hayatını kaybettiği düşünülen balıkçının ölümüne ilişkin tanık olarak ifade veren şahsın, katil zanlısı olduğu öğrenildi. İyi hal indiriminden faydalanan şahsa, 15 yıl hapis cezası verildi.

14 Kasım 2018'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında meydana gelen olayda, 63 yaşındaki balıkçı İlhami Köroğlu barınakta ağır yaralı olarak bulundu.

Hastaneye kaldırılan Köroğlu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Barınakta düştüğü iddia edilen Köroğlu'nun vücudunda yapılan incelemede darp izlerine rastlanıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmayla, olay günü Köroğlu'nun yanında bulunan ve öncesinde tanık olarak ifadesi alınıp, serbest bırakılan 22 yaşındaki Miraç Can Özer, yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Can Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BENİM ÜZERİME BÜYÜK OYUN OYNANDI"

Miraç Can Özer hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Miraç Can Özer, ölen İlhami Köroğlu'nun yakınları ve avukatlar katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Miraç Can Özer, "Benim üzerime yönelik büyük bir oyun oynandı. Ben bu işin içinden çıkamadım. Ben bu olaydan dolayı kendimi aklayamadım ve suçsuz olduğumu kanıtlayamadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Miraç Can Özer'i 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halini indirim sebebi sayarak cezasını 15 yıla düşürdü.





