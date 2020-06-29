Zonguldak'ta tartıştığı kardeşi ile yeğenini öldürdü

Evlerinin önündeki dut ağacını budadıkları için sinirlenen ağabey, eline aldığı tüfekle ilk önce kardeşini ardından yeğenini vurdu. Katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde kardeşiyle yan yana evlerde oturan Hasan Demir (73), bahçelerindeki dut ağaçlarının budanması nedeniyle kardeşi Mustafa Demir (68) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evinden av tüfeğini alan Hasan Demir, ağacı budayan Mustafa Demir ve 26 yaşındaki yeğeni Seyhan Demir'e ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Mustafa Demir ve Seyhan Demir, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

MUHTARI ARAYIP, CİNAYETİ SÖYLEDİ

Hasan Demir, olayın ardından muhtarı arayarak kardeşi ve yeğenin vurduğunu söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Hasan Demir, karakola götürüldü.