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    Zonguldak'ta tartıştığı kişinin kulağını baltayla kesti

    Kulağı kesilen yaralı, hastanede tedavi altına alınırken; suçlu polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 08:10
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    Zonguldak'ta tartıştığı kişinin kulağını baltayla kesti

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bozhane mevkisinde alkollü oldukları öğrenilen B.A. ile C.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kavgaya dönen olayda, C.G. baltayla B.A.'ya saldırdı.

    KULAĞINI BALTAYLA KESTİ

    Kulağı kesilen B.A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, olaydan sonra kaçan C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Zonguldak ta tartıştığı kişinin kulağını baltayla kesti #1

    TUTUKLANDI

    B.A.'nın kulağını baltayla kesen C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zonguldak ta tartıştığı kişinin kulağını baltayla kesti #2

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