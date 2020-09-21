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Zonguldak'ta tartıştığı kişinin kulağını baltayla kesti
Kulağı kesilen yaralı, hastanede tedavi altına alınırken; suçlu polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 21.09.2020 - 08:10
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bozhane mevkisinde alkollü oldukları öğrenilen B.A. ile C.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda, C.G. baltayla B.A.'ya saldırdı.
KULAĞINI BALTAYLA KESTİ
Kulağı kesilen B.A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
B.A.'nın kulağını baltayla kesen C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.