Zonguldak’ta tek dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk mücadelesi

Zonguldak’ta tek dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk mücadelesi

5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Muhammet Arslancık, SGK ödemesi kapsamında olmayan ve tek dozu 27 bin lira olan ilaç için mahkemeye başvurdu.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli evli ve 2 çocuk babası Muhammet Arslancık (64), 7 Eylül 2016'da akciğer kanserine yakalandı.

1,5 yıl ömrü kaldığı söylenen Arslancık, ilaç kullanmaya başladı.

Ardından 21 kez kemoterapi, 11 kez ışın tedavisi gördü.

Doktorlar tarafından, tümörün büyümesini ve gelişimini engelleyen ilacın alınması gerektiği konusunda rapor tutuldu.

Arslancık, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurarak endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusunda bulundu.

Başvurusu kabul edilen Arslancık’ın, pembrolizumab etkin maddeli ilaç kullanması uygun görüldü.

KARARI MAHKEMEYE TAŞIDI

Arslancık, ilacın SGK tarafından ücretsiz verilmesi için dilekçe gönderdi.

İlacın yurt dışından gelen hasta katılım payından muaf ilaçlar arasında olması nedeniyle kurum tarafından karşılanmadığı yanıtı verildi.

Arslancık bir yandan hastalığı ile mücadele ederken diğer yandan kararı avukatı aracılığı ile mahkemeye taşıdı.

İLACIN İLK DOZUNU ALDI

Bakırköy 1'inci İş Mahkemesi verdiği ara kararla, ilacın kullanım zaruretini göz önünde bulundurarak ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmemesi ile ilgili işlemin durdurulmasına karar verdi.

Kararla birlikte Arslancık, 2 Temmuz'da Ankara'daki özel bir hastanede ilacın ilk dozunu aldı.

YÜZDE 9 FAİZ İLE GERİ ÖDEYECEK

Devam eden mahkeme sonunda davayı kaybettiği takdirde Arslancık, o güne kadar kullandığı ilacın toplam ücretini yüzde 9 faizle birlikte geri ödeyecek.

Bir dozu 27 bin lira olan ve 3 haftada bir alması gereken ilacın binlerce liralık ücretini ödemek zorunda kalacak.

Zonguldak’ta tek dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk mücadelesi VİDEO



“HERKESİN GÜCÜ YETMEZ SGK ÖDEMEZSE”

Arslancık, yaşadığı olayı anlatırken şu sözleri kaydetti:

“5 yıldır kanser hastasıyım. 21 tane kemoterapi 11 ışın tedavi aldım. Sonra bu ilaç doktorlar tarafından tavsiye edildi.

Maddiyattan dolayı kullanamadık. Bizde kullanmak istedik ancak SGK bunu karşılamadığını öğrendik. Mahkemeye verdik ve tedbir kararı çıktı.

Öylelikle ilacın birinci dozunun kullandım. Her bir doz 27 bin lira. Buna herkesin gücü yetmez SGK ödemezse.

“KAZANIRSAK İLACI KULLANACAĞIZ”

Şu an mahkeme kararıyla ödüyor ama eğer mahkemeyi kaybedersek yüzde 9 faiziyle geri alacak. Kazanırsak ilacı kullanacağız. Bu da bizim gibi hastalara emsal teşkil edecek.

Önemli olan benim gibi nice insanların bu işten faydalanabilmesi.





“YÜZLERCE KANSER HASTASININ BU İLACA İHTİYACI VAR”

Devletimiz güçlüdür. Bize yardımcı olması lazım ve olur da. Ben devletime güveniyorum. Yetkililer bizden haberdar olsun. Bizlere şifa olarak yardımcı olsunlar.

Yoksa bu ücretleri ödeyebilir miyiz bilmiyoruz. Ben devletimize güveniyorum. Bizim sesimizi duyacaktır. Benim gibi yüzlerce kanser hastasının bu ilaca ihtiyacı var."