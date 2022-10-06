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    Zonguldak'ta tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü

    Ereğli ilçesinde Ali Andiç (90), evinin dış cephesindeki engelli asansörü tam aşağı inmeden tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince düşerek yaşamını yitirdi.
    • 06.10.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:35
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    Zonguldak'ta tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü

    Zonguldak'ta öğle saatlerinde, Ereğli ilçesi Abalı Mahallesi’nde Ali Andiç, namaza gitmek için evinin dış cephesine yaptırdığı engelli asansörüne tekerlekli sandalye ile bindi.

    Asansör yere yaklaşık 1 metre yaklaştığında Ali Andiç, tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince sandalye ile birlikte aşağı düştü.

    Başını yere çarpması sonucu yaşamını yitirdi

    Başını yere çarpması sonucu yaralanan Ali Andiç’i görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Andiç'e ilk müdahalede bulundu.

    DHA'nın aktardığına göre özel bir hastaneye kaldırılan Ali Andiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak'ta tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü VİDEO

    Zonguldak ta tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü #1

    Zonguldak ta tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü #2

    Zonguldak ta tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü #3


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