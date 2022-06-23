Zonguldak'ta tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen Hüsnü Akın ile kuzeni Ömer Akın'ı balıkçılar kurtardı.

Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen olayda, kuzeni Hüsnü Akın (60) ile balık tutmak için denize açılan Ömer Akın’ın bulunduğu tekne dalgaların etkisiyle alabora oldu.

Balıkçılar kurtardı

Denize düşen Hüsnü ve Ömer Akın için balıkçılar seferber oldu, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen balıkçılar ilk olarak Hüsnü Akın'ı sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekibine teslim edilen Hüsnü Akın, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dalgalarla sürüklendi, 45 dakika bulundu

DHA'nın haberine göre, teknenin alabora olması sırasında yaralanan ve dalgalarla kaza yerinden sürüklenen Ömer Akın ile yaklaşık 45 dakika sonra bitkin bir halde bulundu.

Hemen kıyıya çıkarılan Ömer Akın da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

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Hayatını kaybetti

Ömer Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.