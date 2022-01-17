Zonguldak'ta temizlik görevlisi 4 çocuğun geleceğine destek veriyor

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan Abdurrahman Yılmaz, asgari ücrete gelen zammı öğrencilere burs vereceğini söyledi.

Zonguldak Belediyesi'nde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (56), asgari ücrete gelen zamlarla beraber burs verdiği 2 öğrenci sayısını 4 çıkarmayı planlıyor.

5 yıldır 2 lise öğrencisine burs veren Yılmaz, bu sayıyı 4'e çıkararak 2 ilkokul öğrencisine daha burs verecek.

"ÖMRÜM BOYUNCA BURS VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Hedefinin burs verdiği öğrenci sayısını 4’e çıkarmak olduğunu söyleyen temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, “12 yıldır Zonguldak Belediyesi'nde görev yapıyorum. Temizlik personeli olarak Gazipaşa’da Şems’i Denizer Sokak'tan sorumluyum. Aldığım maaşla öğrenci okutuyorum. Şu ana kadar iki öğrenciye burs veriyorum. Tabii askeri ücrete gelen zamlardan bizler de faydalanıyoruz. Hedefim burs sayısını 3 ya da 4’e çıkarmak. Ömrüm boyunca da burs vermeye de devam edeceğim. 5 yıldır öğrencilere burs veriyorum. Şu anda 3 arkadaşımızla burs vereceğimiz öğrenciler için araştırma aşamasındayız.” dedi.

"ŞİMDİ İSE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BURS VERECEĞİZ"

Burs verecekleri öğrencilerin hesaplarına yatıracaklarını ifade eden Yılmaz, “Burs vereceğimiz öğrencilerin ya hesaplarına yatıracağız ya da okul müdürleri ile irtibata geçerek fiş ya da makbuz karşılığı masrafları biz karşılayacağız. Daha önce burs verdiğimiz öğrenciler lise öğrencileriydi. Şimdi ise ilkokul öğrencilerine vereceğiz. Şu anda bir sigara 25 TL. 25 TL bir sigaraya verebiliyorsan her ay 250-300 TL bir öğrenciye harcayabiliriz. Gelin siz de bu iyilik kervanına katılın. İhtiyacı olan öğrenciler tespit edin yardım edin.“ açıklamasında bulundu.

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz, “Ben işimi severek yapıyorum. Türkiye’de işsiz üst seviyede, ben ekmeğime dört elle sarılıyorum. Şeflerime, müdürlerime laf gelmemesi için elimden geleni yapıyorum. Aldığımı maaşı hak etmeye çalışıyorum.” dedi.