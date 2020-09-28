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    Zonguldak'ta temizlik işçisi ölü bulundu

    Başından silahla vurulmuş halde bulunan 54 yaşındaki kişinin, intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 11:53
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 11:53
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    Zonguldak'ta temizlik işçisi ölü bulundu

    Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Y., geçen cuma günü ortadan kayboldu.

    Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sırasında 54 yaşındaki Mehmet Y., Birlik Mahallesi Karafatma Sokak üzerindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

    BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Yanında bulunan tabancayla başından tek kurşunla vurulduğu saptanan Mehmet Y.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Cansız bedeni Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan temizlik görevlisinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

    Zonguldak ta temizlik işçisi ölü bulundu #1

    Zonguldak ta temizlik işçisi ölü bulundu #2

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