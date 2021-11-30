Zonguldak’ta terminalin çatısı çöktü

Devrek ilçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirler arası Otobüs Terminali’nin çatısı çöktü. Çökme anı saniyeye saniye kameralara yansıdı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirler arası Otobüs Terminali’nin çatısı çöktü.

Çökme anı saniyeye saniye kameralara yansıdı.

KENDİNİ SON ANDA KURTARDI

Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çökmenin meydana geldiği anda içeride bulunan vatandaşın, kendini son anda dışarıya atması da görüntülerde yer aldı.

Zonguldak’ta şehirler arası otobüs terminalinin çatısı çöktü VİDEO