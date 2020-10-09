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    Zonguldak'ta ters yöne giren araç kazaya sebep oldu

    Çaycuma ilçesinde ters yöne giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 05:35
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    Zonguldak'ta ters yöne giren araç kazaya sebep oldu

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Bartın-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Çaycuma ilçesi Hacılar köyü mevkiinde ters yöne giren Z.T.'nin hakimiyetindeki araç, Saltukova'dan Çaycuma'ya gitmekte olan O.K. hakimiyetindeki araca çarptı.

    Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma itfaiyesinden yardım istendi.

    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden kurtardığı yaralılar Z.T., T.T., O.K. ve C.Ş. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Zonguldak ta ters yöne giren araç kazaya sebep oldu #1

    Zonguldak ta ters yöne giren araç kazaya sebep oldu #2

    Zonguldak ta ters yöne giren araç kazaya sebep oldu #3

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