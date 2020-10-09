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- Zonguldak'ta ters yöne giren araç kazaya sebep oldu
Zonguldak'ta ters yöne giren araç kazaya sebep oldu
Çaycuma ilçesinde ters yöne giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 09.10.2020 - 05:35
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Bartın-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Çaycuma ilçesi Hacılar köyü mevkiinde ters yöne giren Z.T.'nin hakimiyetindeki araç, Saltukova'dan Çaycuma'ya gitmekte olan O.K. hakimiyetindeki araca çarptı.
Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma itfaiyesinden yardım istendi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden kurtardığı yaralılar Z.T., T.T., O.K. ve C.Ş. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.