Zonguldak’ta tır otomobile çarptı, sürücü şoka girdi

Çarpışma sonucu meydana gelen kazada otomobil, refüje çarpmasının ardından çelik halatlara çarparak durabildi. Şoka girerek dakikalarca ağlayan otomobil sürücüsü, tır şoförünü suçladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Ereğli Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Şevkiye Negüzel idaresindeki otomobil, sağ şeritten orta şeride geçmek istedi.

O sırada, orta şeritten ilerleyen Yıldıray B.’nin kontrolündeki tırla çarpışınca kaza meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın etkisi ile otomobil önce refüje çarptı. Savrulan otomobil, çelik halatlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ŞOKA GİRDİ

Kazada kimse yaralanmazken, otomobil sürücüsü Şevkiye Negüzel şoka girdi. Dakikalarca ağlayan kadını, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Zonguldak'ta kaza yaptıktan sonra şoka giren sürücü dakikalarca ağladı VİDEO



TIR SÜRÜCÜSÜNÜ SUÇLADI

Olay yerine eşi gelen kadın, sinyal vermesine rağmen bilerek yoluna devam ettiğini söyleyerek tır sürücüsünü suçladı.

Kaza nedeni ile tek şeridi kapanan yolda, araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.