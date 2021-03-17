Euro
8.9454
0.24%
Dolar
7.5064
0.28%
Altın
417.62
0.17%
Borsa
1.567
-0.2%
Bitcoin
414.177
-1.34%
EXEN Coin
12.98
-3.56%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Zonguldak’ta tır otomobile çarptı, sürücü şoka girdi

    Çarpışma sonucu meydana gelen kazada otomobil, refüje çarpmasının ardından çelik halatlara çarparak durabildi. Şoka girerek dakikalarca ağlayan otomobil sürücüsü, tır şoförünü suçladı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak’ta tır otomobile çarptı, sürücü şoka girdi

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Ereğli Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Şevkiye Negüzel idaresindeki otomobil, sağ şeritten orta şeride geçmek istedi.

    O sırada, orta şeritten ilerleyen Yıldıray B.’nin kontrolündeki tırla çarpışınca kaza meydana geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazanın etkisi ile otomobil önce refüje çarptı. Savrulan otomobil, çelik halatlara çarparak durabildi.

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Zonguldak’ta tır otomobile çarptı, sürücü şoka girdi #1

    ŞOKA GİRDİ

    Kazada kimse yaralanmazken, otomobil sürücüsü Şevkiye Negüzel şoka girdi. Dakikalarca ağlayan kadını, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

    Zonguldak'ta kaza yaptıktan sonra şoka giren sürücü dakikalarca ağladı VİDEO

    TIR SÜRÜCÜSÜNÜ SUÇLADI

    Olay yerine eşi gelen kadın, sinyal vermesine rağmen bilerek yoluna devam ettiğini söyleyerek tır sürücüsünü suçladı.

    Kaza nedeni ile tek şeridi kapanan yolda, araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir