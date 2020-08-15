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    Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

    Çaydeğirmeni mevkisinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 23:30
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 23:30
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    Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

    Zonguldak-Devrek karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde meydana gelen kazada, Harun T. idaresindeki 34 BTR 787 plakalı araç ile Muhittin Ç. idaresindeki 67 AAL345 plakalı araç çarpıştı.

    Kazada sürücüler Harun T. ve Muhittin Ç. ile araçlarda bulunan Hasan A., Hatice Kübra A., Zehra Duru T., Muhammet A., Tuğba T. ile Mertcan Ç. yaralandı, Nebiye Çalgam (54) ise hayatını kaybetti.

    Zonguldak ta trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı #1

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayda yaşamını yitiren Nebiye Çalgam’ın cansız bedeninin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

    Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, jandarma ve trafik polisi sevk edildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürünüyor.

    Kazaya karışan araçlardan birinin düğüne gittiği öne sürüldü.

    Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı VİDEO


    Zonguldak ta trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı #2

    Zonguldak ta trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı #3

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