Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Alaplı'da sıcak hava nedeniyle asfalt erirken, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon panevlan araç ile çapraştı. Kaza nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle, asfalt eridi.

Asfaltın erimesi ve yolun kayganlaşması ise kazalara davetiye çıkardı.

Osmanlı köyü ile Büyük Tekke köyü Kestane mevkisinde Tacettin D. idaresindeki 67 ACD 195 plakalı kamyon, virajda kontrolünü kaybederek, karşı yönden gelen 35 AKS 607 yönetimindeki plakalı araca çarptı.

"ASFALT ERİDİĞİ İÇİN FREN TUTMADI"

Kaza anını anlatan kamyon şoförü Tacettin D., “Karşı yönden gelen araba biraz hızlı geliyordu ve havaların sıcak gitmesi sebebiyle asfalt erimişti. Asfalt erdiği için araç fren tutmadı, kayarak buraya kadar geldim.” dedi.





SÜRÜCÜLER SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kazada, panelvan araçtaki sürücü yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



