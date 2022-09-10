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    Zonguldak'ta tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

    Bir şahsın av tüfeğini temizlerken vurduğu yengesi Derya Tunçdemir, hayatını kaybetti.
    • 10.09.2022 - 20:54
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    Zonguldak'ta tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

    Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi'ndeki Şehit Güngör Tuncel Sokak üzerinde Ersin T., av tüfeğine bakım yapmaya başladı.

    Tam o esnada silah, bir anda ateş aldı.

    Saçmaların isabet ettiği yengesi Derya Tunçdemir (42) kanlar içinde kaldı.

    Yenge kurtarılamadı

    Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Zonguldak ta tüfeğini temizlerken yengesini vurdu #1

    Anne kriz geçirdi

    Derya Tunçdemir'in annesi ve yakınları hastane bahçesinde feryat edip sinir krizleri geçirdi.

    Şüpheli yakalandı

    Olayda kullanılan silah ve olayın şüphelisi Ersin T. ekiplerce gözaltına alındı.

    İHA'nın haberibe göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zonguldak ta tüfeğini temizlerken yengesini vurdu #2

    Zonguldak ta tüfeğini temizlerken yengesini vurdu #3

    Zonguldak ta tüfeğini temizlerken yengesini vurdu #4


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