2 katlı bir binanın balkonuna çıkan Mustafa Arı, darbedildiğini söyledi. Darbedildiğini iddia eden Arı, balkondan atladı. "Ölmedim" diye bağıran Arı, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Mustafa Arı, evinin balkonuna çıktı.

Uyuşturucu madde aldığı belirlenen şahıs, darbedildiğini söyledi.

Darbedildiğini söyleyen Arı, 2. kattan aşağı atladı. Bir süre acı içerisinde çığlıklar atan genci, atladığı yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu.

"ÖLMEDİM BE.."

Dikenlerin içinde, “Kafamı kaldıracak halim yok, ambulans gelsin” diye seslenen genci, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

“Ölmedim be” diye bağıran Mustafa Arı, merdivenden iner inmez sigara yaktı.

Yaptıkları ve söylediği sözlerle herkesi şaşırtan Arı, ambulansa binmeden önce bacağındaki protezi kameralara gösterdi.

Zonguldak'ta uyuşturucu kullanan genç, balkondan atladı VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN SLOGAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan Mustafa Arı, “Allah başımızdan eksik etmesin.” dedi.

Besmele çekerek Allah’ın isimlerini sayan Mustafa Arı, daha sonra ambulansa bindi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arı, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

İlçede "Speedy Mustafa" lakabıyla tanınan ve geçmiş yıllarda girdiği markette kendisini yakalamaya çalışan polislere sucuk, konserve, satır ve eline geçirdiği diğer market ürünlerini fırlatarak kurtulmaya çalışan Mustafa Arı, birçok kez kendisine zarar vermişti.