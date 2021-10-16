Güvenlik güçleri yurt genelinde uyuşturucu kapsamlı operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. Kentte yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takip yaptığı çeteye operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takibin ardından eş zamanlı baskın yapılan adreslerde 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İFADELERİ ALINDI

Emniyete götürülen şahısların üst aramaları yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçti.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, zanlıları adliyeye götürdü. Savcılıktaki ifadelerin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri bugün de devam etti.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 tutuklu VİDEO









