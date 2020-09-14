Dolar
7.493
0.2729%
Euro
8.8862
0.3591%
Altın
1946.8
0.3334%
Borsa
1107.87
0.4688%
G. Altın
468.682
0.5259%
Bitcoin
77554.6
0.0042%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Zonguldak'ta üzerine dolap devrilen minik Ebrar kurtarılamadı

    Üzerine devrilen dolabın altında kalan 2 yaşındaki Ebrar D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 11:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta üzerine dolap devrilen minik Ebrar kurtarılamadı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Karabacak Mahallesi'nde, hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.’yi babaannesine bıraktı.

    İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar’ın başına saplandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Haberi hastanede alan anne Ö.D. ve baba K.D. sinir krizi geçirdi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük Ebrar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zonguldak ta üzerine dolap devrilen minik Ebrar kurtarılamadı #1

    Zonguldak ta üzerine dolap devrilen minik Ebrar kurtarılamadı #2

    Zonguldak ta üzerine dolap devrilen minik Ebrar kurtarılamadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir