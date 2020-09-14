Zonguldak'ta üzerine dolap devrilen minik Ebrar kurtarılamadı

Üzerine devrilen dolabın altında kalan 2 yaşındaki Ebrar D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Karabacak Mahallesi'nde, hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.’yi babaannesine bıraktı.

İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar’ın başına saplandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haberi hastanede alan anne Ö.D. ve baba K.D. sinir krizi geçirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük Ebrar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.