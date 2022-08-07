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    Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Zonguldak'ta bir kişi aralarında husumet bulunan komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ise ağır yaraladı.
    • 07.08.2022 - 06:30
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    Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Rüştü Onur Sokakta aralarında daha önce husumet bulunan ve psikolojik sorunları bulunan Mert Serkan Lülleci (25) komşusu Aydın Alkan (58) ve eşi Hacer Alkan (55) ile tartışmaya başladı.

    Komşularına saldırdı

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Serkan Lülleci, eline geçirdiği bıçakla Alkan çiftine saldırdı. Hacer Alkan'ı boğazından kocası Aydın Alkan'ı da vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan Lülleci olay yerinden kaçtı.

    Zonguldak ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı #1

    Komşulardan 1'i öldü, diğerinin durumu ağır

    Bağrışmaları ve gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Alkan hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi Aydın Alkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Zonguldak ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı #2

    Kaçan şüpheli aranıyor

    Olay sonrası kaçan Serkan Lülleci’yi arama çalışmaları devem ederken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Zonguldak ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı #3

    Zonguldak ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı #4


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