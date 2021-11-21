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- Zonguldak'ta vahşi cinayet: Başı kesilerek öldürüldü
Zonguldak'ta vahşi cinayet: Başı kesilerek öldürüldü
Zonguldak'ta 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu. Jandarma Keleş'in başını bulmak için çalışma başlattı.
- DHA
- 21.11.2021 - 21:22
Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana gelen olayda köylüler, ormanlık alandaki arazide başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi buldu.
JANDARMA, KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ
Haber verilmesiyle köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki incelemede ölen kişinin Mustafa Keleş olduğu belirlendi. Mustafa Keleş’in bugün evinden ayrıldıktan sonra öldürüldüğü saptandı.
KAYIP BAŞI ARANIYOR
Keleş'in kayıp başının bulunması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı, olay yerinde incelemede bulunurken, köylülerin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.