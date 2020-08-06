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    Zonguldak'ta vinçten düşen tabelacı öldü

    Tabela işi yapan 25 yaşındaki genç, Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın cam kaplamasını yapmak için çıktığı vinçten düşerek, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 12:40
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    Zonguldak'ta vinçten düşen tabelacı öldü

    Reklam ve tabela işi yapan 25 yaşındaki Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., Zonguldak’ın Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı binasının 5’inci katına vinçle çıktı.

    İki işçinin bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu Burak Çavdar, beton zemine düştü.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Zonguldak'ta vinçten düşen tabelacı öldü #1

    ARKADAŞI SEPETE SON ANDA TUTUNDU

    Sepete son anda tutunarak hafif yaralanan İlyas A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zonguldak'ta vinçten düşen tabelacı öldü #2

    Zonguldak'ta vinçten düşen tabelacı öldü #3

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