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- Zonguldak'ta vinçten düşen tabelacı öldü
Zonguldak'ta vinçten düşen tabelacı öldü
Tabela işi yapan 25 yaşındaki genç, Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın cam kaplamasını yapmak için çıktığı vinçten düşerek, hayatını kaybetti.
- DHA
- 06.08.2020 - 12:40
- Güncelleme : 06.08.2020 - 12:40
Reklam ve tabela işi yapan 25 yaşındaki Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., Zonguldak’ın Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı binasının 5’inci katına vinçle çıktı.
İki işçinin bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu Burak Çavdar, beton zemine düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ARKADAŞI SEPETE SON ANDA TUTUNDU
Sepete son anda tutunarak hafif yaralanan İlyas A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.