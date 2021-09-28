Zonguldak'ta virajı alamayan kamyonet kaza yaptı

Yaklaşık 150 metreden ormanlık alana yuvarlanan kamyonette bulunan sürücü, itfaiye yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Alaplı ilçesi İncivez üzerinde Fatih G.'nin kullandığı 34 FC 4775 plakalı kapalı kasa kamyonet, Ormanlı istikametine giden yol virajında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyonet sol tarafta bulunan ormanlık alana uçtu.

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 400 metre ormanlık çevre içinden olay yerine giden itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, 26 yaşındaki sürücüyü araçtan çıkardı.

Kazayı gören vatandaşlar, yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri, çevrede yaralı aramaya başladı. Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet, çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı ancak kimse bulunamadı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını belirledi.

Zonguldak'ta virajı alamayan kamyonet ormana uçtu

KALP HASTASI ÇIKTI

Kamyonet içinde telefon bulan Alaplı Belediyesi itfaiye eri Mustafa Kaya, yaralı Fatih G.’nin babasına ulaşarak, "Ben Alaplı İtfaiyesi'nden arıyorum, arkadaş ufak bir kaza geçirdi. Kendisinde önemli bir şey yok. Şu anda Ereğli Devlet Hastanesi'ne gönderildi, bilginiz olsun.” şeklinde bilgi verdi.

Alaplı İtfaiye eri Mustafa Kaya, Fatih G.'nin kalp hastası olduğunu ve kalp nakli beklediğini söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.