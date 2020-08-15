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    Zonguldak'ta yan bakma kavgası: 1 yaralı

    Ereğli ilçesinde yan bakma kavgasında bir kişi belindeki silahla tartıştığı kişiyi yaraladı.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 07:41
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    Zonguldak'ta yan bakma kavgası: 1 yaralı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi  Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin önünde meydana gelen olayda, S.Ö. hastane önünde karşılaştığı E.D. ile “Niye bakıyorsun?” diyerek kısa süreli tartıştı.

    Tartışma sırasında S.Ö. belindeki silahı çıkartarak E.D.’ye bir el ateş ederek ayağından yaraladı.

    Zonguldak ta yan bakma kavgası: 1 yaralı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    E.D. hastane personeli tarafından acil servise götürülerek tedavi altına alınırken, S.Ö. ise polis tarafından olayda kullandığı silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

    Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta yan bakma kavgası: 1 yaralı #2

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