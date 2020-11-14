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    Zonguldak'ta yangın faciası: Anne ve oğlu yaralandı, kızı öldü

    Zonguldak'ta tek katlı evde Döndü Şimşek, 2 yaşındaki kızı Esila ve 1 yaşındaki oğlu Egemen Şimşek ile uyuduğu sırada yangın çıkarken, yangında yaralanan Esila kurtarılamadı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 22:58
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    Zonguldak'ta yangın faciası: Anne ve oğlu yaralandı, kızı öldü

     

    Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak'taki tek katlı evde yangın çıktı. Döndü Şimşek çocuklarıyla birlikte uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı.

    ANNE VE ÇOCUKLARI ÇIKARILDI

    Evden yükselen alevi ve dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Döndü Şimşek, kızı Esila ve oğlu Egemen'i evden çıkardı.

    Zonguldak ta yangın faciası: Anne ve oğlu yaralandı, kızı öldü #1

    MİNİK ESİLA KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan minik Esila, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Zonguldak ta yangın faciası: Anne ve oğlu yaralandı, kızı öldü #2

    ANNENİN DE DURUMU AĞIR

    Anne Döndü Şimşek ise ilk müdahalesinin ardından Eskişehir’e sevk edildi. Döndü Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu, oğlu Egemen Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı, çalışma başlattı.

    Zonguldak ta yangın faciası: Anne ve oğlu yaralandı, kızı öldü #3

    Zonguldak ta yangın faciası: Anne ve oğlu yaralandı, kızı öldü #4

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