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    Zonguldak'ta yangında ölen kadın defnedildi

    Sobanın parlaması sonucu çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Nurhan Karayel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vefat eden kadın, toprağa verildi.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:42
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    Zonguldak'ta yangında ölen kadın defnedildi

    20 Ocak günü Zonguldak Ereğli Müftü Mahallesi Devrek yolu Caddesi'nde, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan 48 yaşındaki Nurhan Karayel’in yaktığı sobanın bir anda parlaması sonucu yangın çıktı.

    Yangında Nurhan Karayel ağır yaralandı, oğlu Kerem Karayel (16) ise kendini balkona atarak son anda kurtuldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Nurhan Karayel, ilk müdahalesinin ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Nurhan Karayel, tedavi gördüğü hastanede dün 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

    SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Sobaya atılan yanıcı bir maddeden çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.

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    YAKINLARI, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

    2 çocuk annesi Nurhan Karayel’in cenazesi, bugün Ereğli Hatip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında  toprağa verildi. Nurhan Karayel’in yakınları taziyeleri kabul etti.

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