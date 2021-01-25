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- Zonguldak'ta yangında ölen kadın defnedildi
Zonguldak'ta yangında ölen kadın defnedildi
- DHA
- 25.01.2021 - 16:39
- Güncelleme : 25.01.2021 - 16:42
20 Ocak günü Zonguldak Ereğli Müftü Mahallesi Devrek yolu Caddesi'nde, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan 48 yaşındaki Nurhan Karayel’in yaktığı sobanın bir anda parlaması sonucu yangın çıktı.
Yangında Nurhan Karayel ağır yaralandı, oğlu Kerem Karayel (16) ise kendini balkona atarak son anda kurtuldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Nurhan Karayel, ilk müdahalesinin ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Nurhan Karayel, tedavi gördüğü hastanede dün 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Sobaya atılan yanıcı bir maddeden çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.
YAKINLARI, TAZİYELERİ KABUL ETTİ
2 çocuk annesi Nurhan Karayel’in cenazesi, bugün Ereğli Hatip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Nurhan Karayel’in yakınları taziyeleri kabul etti.