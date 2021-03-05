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    Zonguldak'ta yanlışlıkla ilaç içen çocuk ölümden döndü

    Zonguldak Alaplı ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, evde bulduğu hapları içti.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 21:45
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    Zonguldak'ta yanlışlıkla ilaç içen çocuk ölümden döndü

    Alaplı ilçesinde evde bulunan bir kutu ateş düşürücü ilaçlardan içen 3 yaşındaki M.Ç. rahatsızlanması üzerine Alaplı Devlet hastaneye kaldırıldı.

    ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Burada ilk müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçtan zehirlendiği belirtilen M.Ç. Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İçtiği ilaçlar nedeniyle zehirlendiği anlaşılan ve tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak ta yanlışlıkla ilaç içen çocuk ölümden döndü #1

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